Аффективное сезонное расстройство, или осенняя депрессия — сейчас очень актуальная тема. Почему оно возникает, что делать, чтобы оно не овладело вами, рассказывает врач-педиатр Евгений Комаровский.

— Сейчас у каждого из на есть масса причин для депрессивных расстройств. Но наступление осени может усугубить состояние, — подчеркнул Комаровский. — Главная причина сезонного аффективного расстройства, или как, его еще называют осенней депрессии — недостаток естественного света.

Дело в том, что когда свет подпадает на сетчатку глаза, это стимулирует нервные структуры, вырабатывающие определенные гормоны — серотонин и мелатонин. Первый ответственен за настроение, а второй — регулирует циклы сна и бодрствования, суточные ритмы.

В северных странах сезонная депрессия достаточно распространена, а в южных странах, где много солнца шансов получить депрессивное расстройство невелико.

Сейчас смотрят

Способствует развитию сезонной депрессии и малоподвижный образ жизни, умственная деятельность из-за которой человек мало бывает на свежем воздухе.

Если у вас есть классическая депрессия, то сезонная наступит практически обязательно, считает доктор.

Немаловажную роль играет и генетическая предрасположенность.

Симптомы

Симптомы сезонного расстройства практически совпадают с симптомами классической депрессии. Отличие лишь в том, что возникают они в определенное время года: с октября, с пиком в ноябре, по апрель. Это:

плохое настроение в течение всего дня

тяжелый подъем утром, чувство разбитости

хроническая усталость

сонливость

сложности с обучаемостью

снижение либидо

мысли о суициде.

Все это может сопровождаться повышением уровня сахара в крови, набором веса, алкоголизмом, тягой к сладкому.

Группы риска

Сезонное аффективное расстройство — взрослая проблема. Дети практически не страдают от него. При этом, женщины подвержены ему чаще, чем мужчины.

Как избежать сезонной депрессии

Для того, чтобы сезонное расстройство не отравляло жизнь, нужно больше бывать на свежем воздухе в дневное время. Заниматься физической активностью также лучше на улице.

Пореже пользоваться солнцезащитными очками. Помнить, что глазам нужен естественный дневной и солнечный свет.

— Что касается диетологии, то прямых доказательств, что существуют продукты. уменьшающие риск развития сезонного расстройства психики, нет, — говорит Комаровский. — Но в то же время в Исландии, например, случаев сезонной депрессии практически нет. Вполне возможно, что рыбная диета с омегой 3 этому способствует.

Может и витамин D, которого много в лососе, также благотворно влияет на психику.

Лечение и профилактика

Если пасмурная погода длится долго и солнечных дней в месте вашего пребывания мало, если бесконечные воздушные тревоги не дают гулять на открытом воздухе, то помогут лампы для светотерапии.

Это лампы белого яркого света, которые нужно располагать на уровне глаз и принимать сеансы светотерапии по 30 мнут в день.

Уже через три-четыре дня светолечения, вы почувствуете улучшение состояния.

Еще одно средство, помогающее избавиться от сезонной деперссии — очки светотерапевтические. Их можно надевать утром и принимать сеансы лечения во время приготовления завтрака и кофепития.

Отличное средство борьбы с сезонным расстройством — наблюдение за рассветом. Но в наше время и в наших условиях, особенно в городских, это практически невозможно. Но при помощи технической мысли люди создали устройство — будильник , имитирующий восход солнца.

Просыпаясь постепенно, мы не подвергаемся стрессу, и сезонному расстройству при этом делать нечего.

Но если на все подобные устройства нужно тратить деньги, то прогулки и приятное общение — абсолютно ничего не стоят. Поэтому главный совет Комаровского — прогуливаться чаще вместе с родными.

Источник: Евгений Комаровский