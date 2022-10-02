Афективний сезонний розлад, або осіння депресія – зараз дуже актуальна тема. Чому воно виникає, що робити, щоб воно не опанувало вами, розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Зараз у кожного з них є маса причин для депресивних розладів. Але настання осені може погіршити стан, – наголосив Комаровський. – Головна причина сезонного афективного розладу, або, як його ще називають осінньою депресією – недолік природного світла.

Справа в тому, що коли світло потрапляє на сітківку ока, це стимулює нервові структури, що виробляють певні гормони – серотонін та мелатонін. Перший відповідальний за настрій, а другий – регулює цикли сну та неспання, добові ритми.

У північних країнах сезонна депресія досить поширена, а в південних, де багато сонця, шансів отримати депресивний розлад невеликий.

Зараз дивляться

Сприяє розвитку сезонної депресії і малорухливий спосіб життя, розумова діяльність через яку людина мало буває на свіжому повітрі.

Якщо у вас є класична депресія, то сезонна настане практично обов’язково, вважає лікар.

Не малу роль грає і генетична схильність.

Симптоми

Симптоми сезонного розладу практично збігаються із симптомами класичної депресії. Відмінність лише в тому, що виникають вони у певну пору року: з жовтня, з піком у листопаді до квітня. Це:

поганий настрій протягом усього дня

важкий підйом вранці, почуття розбитості

хронічна втома

сонливість

складнощі з навчанням

зниження лібідо

думки про суїцид.

Все це може супроводжуватися підвищенням рівня цукру в крові, набором ваги, алкоголізмом, потягом до солодкого.

Групи ризику

Сезонний афективний розлад – доросла проблема. Діти практично не страждають від нього. При цьому, жінки схильні до нього частіше, ніж чоловіки.

Як уникнути сезонної депресії

Для того, щоб сезонний розлад не отруював життя, потрібно більше бувати на свіжому повітрі вдень. Займатися фізичною активністю також краще на вулиці.

Рідше користуватися сонцезахисними окулярами. Пам’ятати, що очам потрібне природне денне та сонячне світло.

– Щодо дієтології, то немає прямих доказів, що існують продукти, які зменшують ризик розвитку сезонного розладу психіки, – говорить Комаровський. – Але в той же час в Ісландії, наприклад, випадків сезонної депресії практично немає. Цілком можливо, що рибна дієта з омегою 3 цьому сприяє.

Може і вітамін D, якого багато в лососі, також позитивно впливає на психіку.

Лікування та профілактика

Якщо похмура погода триває довго і сонячних днів у місці вашого перебування мало, якщо нескінченні повітряні тривоги не дають гуляти на відкритому повітрі, то допоможуть лампи для світлотерапії.

Це лампи білого яскравого світла, які потрібно розташовувати на рівні очей і приймати сеанси світлотерапії по 30 хвилин на день.

Вже через три-чотири дні світлолікування, ви відчуєте покращення стану.

Іще один засіб, який допомагає позбавитися сезонної депресії – окуляри світлотерапевтичні. Їх можна одягати вранці та приймати сеанси лікування під час приготування сніданку та кави.

Хороший засіб боротьби з сезонним розладом – спостереження за світанком. Але в наш час та в наших умовах, особливо у міських, це практично неможливо. Та за допомогою технічної думки люди створили пристрій – будильник, що імітує схід сонця.

Прокидаючись поступово, ми не наражаємося на стрес, і сезонному розладу при цьому робити нічого.

Та якщо на всі подібні пристрої потрібно витрачати гроші, то прогулянки й приємне спілкування – абсолютно нічого не коштують. Тому головна порада Комаровського – прогулюватися частіше разом із рідними.

Джерело: Євген Комаровський