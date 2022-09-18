З настанням осені багато хто починає жалітися, що відчуває депресію. Чи існує насправді таке явище, та як позбавитися пригніченості восени, Фактам ICTV розповідає нейропсихологиня, психотерапевтка Вікторія Любаревич-Торхова.

– Депресія – це серйозний діагноз, який може поставити лише фахівець, – пояснила Вікторія. – Це коли більше двох тижнів тримається апатія. Нічого не подобається, навіть з того, що колись подобалося.

Тому, за словами фахівчині, доцільніше говорити про осінню нудьгу. Коли мало сонячного світла, настрій і самопочуття погані, а зараз ще й війна додає свою частку до загальної картини. Та це нормально, бо таким чином наш мозок пристосовується до умов, що настають зі зміною пори року.

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Як цього позбутися? Як повернути радісне сприйняття світу? Наразі це важко зробити, але можливо.

Вікторія Любаревич-Торхова радить насамперед приймати вітаміни та мінерали, щоб збалансувати організм. Причому, це не мають бути комплекси, тому що в них дуже малі дози необхідних речовин. А от вітамін С, хоча б 1 г на день має надходити. Нервову систему підтримають вітаміни групи В, а значить, ми зможемо протистояти стресу. Магній В6 заспокоїть та збагатить киснем мозок. Таким чином ми допоможемо організмові встояти перед темрявою, що насувається: адже дні восени короткі, сонце ховається за хмарами.

– Ми всі наразі знаходимося в тривозі через війну, тому потрібно дозувати надходження інформації, – пояснює психотерапевтиня. – Виділіть одну годину для читання новин, і все. Не сидіть в новинах цілий день.

Іще Вікторія радить слухати музику, дивитися улюблені фільми, готувати улюблені страви, якщо, звісно, є така можливість. Навіть, якщо ви не в себе вдома, а десь виїхали, організуйте свій простір, приберіть оселю, поставте букетик осіннього листя на підвіконня, тощо.

Якщо вам подобається апельсин і помаранчевий колір, розкладіть у вази апельсини, щоб їх було видно з будь-якого кута кімнати. Аромат апельсина також бадьорить і покращує настрій. Згадайте, який аромат вам ще подобається, той і шукайте.

– Іще одна порада – не переживайте через поганий настрій. Дозвольте собі понудьгувати, – говорить Вікторія. – Налийте чаю, одягніть теплий светр, сядьте на балконі чи коло вінка і насолоджуйтесь осінню. Повірте, хандра пройде.

Перемикайте мозок на дію. Навіть якщо не хочеться нічого робити – робіть щось. Вийдіть на вулицю і прогуляйтеся. Не треба зосереджуватися на тому, що ви йдете за гарними емоціями. Просто йдіть, гуляйте і дивіться навколо. Настане момент, коли мозок перемикне вашу увагу з тривоги на будь-що інше.