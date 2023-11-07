Команда британских ученых Плимутского университета и Университета Ноттингем-Трент в ходе исследования показала, что чтение, написание и обмен стихами может помочь людям справиться с одиночеством, а также уменьшить депрессию и чувство тревоги.

По словам ученых, опрос 400 пользователей поэтического веб-сайта показал, что поэзия помогает тем, кто испытывает общие симптомы психического нездоровья, а также тем, кто страдает от горя.

Беспокойство, тревога, одиночество

Чуть более половины (51%) респондентов указали, что чтение и/или написание стихов помогло им справиться с чувством одиночества, а еще 50% — с чувством тревоги и депрессии.

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Около трети (34%) считают, что посещение веб-сайта помогло справиться с беспокойством и тревожностью, 24% считали, что лучше справлялись с проблемами. 17% участников эксперимента заявили, что поэзия помогла пережить тяжелую утрату.

Изоляция во время пандемии

— Эти результаты демонстрируют огромную силу поэзии, — сказал главный исследователь, профессор Энтони Калешу.

По его словам, написание и чтение стихов, а также использование веб-сайта оказали значительное положительное влияние на благополучие участников во время пандемии коронавируса.

Оп ыт трудных времен

Отмечается, что веб-сайт во время исследования посетили более 100 тыс. человек из 128 стран. На ресурсе было представлено более 1 тыс. стихотворений более 600 авторов, большинство из которых были представлены самими писателями.

Это исследование показывает, что творчество в сочетании с возможностью общения может помочь людям пережить трудные времена, предоставляя им возможности работать над осмыслением своего опыта, констатируют ученые.