Команда британських учених Плімутського університету та Університету Ноттінгем-Трент під час дослідження показала, що читання, написання та обмін віршами може допомогти людям впоратися із самотністю, а також зменшити депресію та відчуття тривоги.

За словами вчених, опитування 400 користувачів поетичного вебсайту показало, що поезія допомагає тим, хто відчуває загальні симптоми психічного нездоров’я, а також тим, хто страждає від горя.

Занепокоєння, тривога, самотність

Трохи більше половини (51%) респондентів вказали, що читання та/або написання віршів допомогло їм впоратися з почуттям самотності, а ще 50% – з почуттям тривоги та депресії.

Зараз дивляться

Близько третини (34%) вважають, що відвідування вебсайту допомогло впоратися із занепокоєнням і тривожністю, 24% вважали, що краще справлялися з проблемами. 17% учасників експерименту заявили, що поезія допомогла пережити важку втрату.

Самотність під час пандемії

– Ці результати демонструють величезну силу поезії, – сказав головний дослідник, професор Ентоні Калешу.

За його словами, написання і читання віршів, а також використання вебсайту мали значний позитивний вплив на благополуччя учасників під час пандемії коронавірусу.

Досвід важких часів

Зазначається, що вебсайт під час дослідження відвідали понад 100 тис. осіб зі 128 країн. На ресурсі було представлено понад 1 тис. віршів понад 600 авторів, більшість із яких були представлені самими письменниками.

Це дослідження показує, що творчість у поєднанні з можливістю спілкування може допомогти людям пережити важкі часи, надаючи їм можливості працювати над осмисленням свого досвіду, констатують учені.