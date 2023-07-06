Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) надеются, что широкое использование вакцин против гриппа, Covid-19 и респираторно-синцитиального вируса (RSV) предотвратит еще одну тридемию заболеваний, подобную той, что наблюдалась прошлой зимой.

По словам специалистов, коронавирус, грипп и RSV, вероятно, вновь вспыхнут этой осенью, но точно неизвестно, когда и какой ущерб они нанесут. Отчасти это связано с тем, что введенные во время пандемии ограничения изменили сезонный характер распространения вирусов.

Так, минувшей зимой пик гриппа пришелся на декабрь, а не на февраль, как обычно. Covid-19 поддерживал стабильное число инфекций и смертей большую часть сезона с пиком в январе. RSV в прошлом году достиг пика на несколько недель раньше и циркулировал дольше, чем обычно.

RSV все чаще признается серьезной респираторной угрозой, особенно для пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и маленьких детей.

По мнению экспертов, этой осенью каждый должен сделать как минимум прививки против гриппа и Covid-19.

Стало известно, что Pfizer, Moderna и Novavax выпустят в конце лета обновленные прививки от Covid-19, нацеленные на XBB.1.5, вариант Омикрона, на долю которого в настоящее время приходится примерно 27% случаев.

При это федеральные чиновники здравоохранения не говорят о первичной серии прививок, за которой следуют бустеры. Вместо этого они пытаются подтолкнуть людей к идее однократной ежегодной иммунизации последней версией вакцины.

Новая вакцина против RSV не одобрена для людей моложе 60 лет. CDC рекомендует людям в возрасте 60 лет и старше записаться на прививку после консультации со своими врачами.

Никто не знает, когда эти вирусы появятся снова, поэтому следует делать прививки достаточно рано осенью, чтобы выработать иммунитет против патогенов, отмечают эксперты.