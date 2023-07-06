Експерти Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC) сподіваються, що широке використання вакцин проти грипу, Covid-19 і респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) зможе запобігти ще одній тридемії захворювань, подібній до тієї, що спостерігалася минулої зими.

За словами фахівців, коронавірус, грип і RSV, імовірно, знову спалахнуть цієї осені, але достеменно не відомо, коли і якої шкоди вони завдадуть. Частково це пов’язано з тим, що введені під час пандемії обмеження змінили сезонний характер поширення вірусів.

Так, минулої зими пік грипу припав на грудень, а не на лютий, як зазвичай. Covid-19 підтримував стабільну кількість інфекцій і смертей більшу частину сезону з піком у січні. RSV минулого року досяг піку на кілька тижнів раніше і циркулював довше, ніж зазвичай.

RSV дедалі частіше визнають серйозною респіраторною загрозою, особливо для літніх людей, людей з ослабленим імунітетом і маленьких дітей.

На думку експертів, цієї осені кожен має зробити щонайменше щеплення проти грипу та Covid-19.

Стало відомо, що Pfizer, Moderna і Novavax випустять наприкінці літа оновлені щеплення проти Covid-19, націлені на XBB.1.5, варіант Омікрону, на частку якого наразі припадає приблизно 27% випадків.

Водночас федеральні чиновники охорони здоров’я не говорять про первинну серію щеплень, за якою слідують бустери. Замість цього вони намагаються підштовхнути людей до ідеї одноразової щорічної імунізації останньою версією вакцини.

Нову вакцину проти RSV не схвалено для людей молодше 60 років. CDC рекомендує людям віком 60 років і старше записатися на щеплення після консультації зі своїми лікарями.

Ніхто не знає, коли ці віруси з’являться знову, тому слід робити щеплення досить рано восени, щоб виробити імунітет проти патогенів, зазначають експерти.