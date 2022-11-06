Последние восемь лет стали самыми жаркими на Земле – ВМО ООН

Последние восемь лет – самыe теплыe на Земле за всю историю наблюдений.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН Состояние глобального климата в 2022 году.

Увеличению глобальной температуры воздуха способствовал рост концентрации парниковых газов в атмосфере. Это указывает на то, что экстремальный рост температуры, засухи и наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.

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При этом за последние 30 лет температура в Европе росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем, повышался и уровень моря. При чем на последние 2,5 года приходится 10% общего повышения уровня моря с момента начала спутниковых измерений.

— Чем сильнее потепление, тем хуже последствия. Уровень содержания углекислого газа в атмосфере настолько велик, что нижний предел увеличения глобальной температуры в 1,5°C, предусмотренный Парижским соглашением, едва ли достижим, – говорит генсекретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Из-за повышения температуры Альпы потеряли 30 метров толщины льда. Кроме того, тает ледовый панцирь Гренландии, ускоряя повышение уровня воды в мировом океане.

Спасать многие ледники теперь уже слишком поздно. Таяние будет продолжаться сотни, если не тысячи лет, с самыми серьезными последствиями для человечества.

— Слишком часто страдают те, кто несет ответственность за изменение климата меньше других. Мы видим это на примере ужасных наводнений в Пакистане и смертоносной, длительной засухи в странах Африки. Как никогда важно, чтобы каждый человек на Земле был защищен системами раннего предупреждения об экстремальных погодных явлениях, – говорит глава ВМО.

Источник: ООН