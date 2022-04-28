Из-за изменения климата может возникнуть ситуация, что вирусы будут переселяться из одного вида млекопитающих в другой. Это может привести к тому, что один из них заразит человека и приведет к новой пандемии.

Это может произойти в ближайшие 50 лет, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

– Мы знаем, что виды перемещаются, и когда они двигаются, у них будет шанс поделиться вирусами, – рассказал биолог из Джорджтаунского университета и соавтор нового исследования Колин Карлсон.

Например, из-за потепления малярийные комары могут расширить ареал обитания и заражать значительно большее количество людей.

Ученые построили модель изменения климата до 2070 года. Согласно ей, из-за потепления тысячи млекопитающих могут менять свои ареалы и искать более комфортные места жительства. Это будет способствовать обмену вирусами между родственными видами.

Исследователи затруднились сказать, какие вирусы будут перемещаться между какими видами. Они утверждали, что важен сам масштаб того, что будет.

Однако они обнаружили, что летучие мыши в Юго-Восточной Азии будут особенно склонны к этим передачам. Сейчас многие виды летучих мышей в этом регионе ограничены небольшими ареалами и почти не контактируют друг с другом. Однако из-за потепления на планете эти они могут менять место обитания и встречать новые виды.

Такие прогнозы пугают, поскольку коронавирус, вызвавший пандемию в конце 2019 года, возник у китайских подковообразных летучих мышей, а затем перешел к другому виду — вероятно, енотовидным собакам, которых продают на китайских рынках животных. Затем его выявили у людей.

Источник: Nature