Ученые Великобритании обнаружили в своей стране летучих мышей – носителей вируса, подобного Covid-19. Если эти мыши будут заражены человеческим коронавирусом, то в результате скрещивания может появиться новый штамм – с гораздо более непредсказуемыми последствиями.

Исследователи утверждают, что это первый случай, когда коронавирус, связанный с атипичной пневмонией, к которым относится SARS-CoV-2, был выявлен у летучих мышей. А точнее у рода подковоносов, получившего свое название за кожно-хрящевые выросты вокруг ноздрей, напоминающие подкову.

В сообщении также отмечается, что аналогичные вирусы были обнаружены у других видов рода подковоносов в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе, в частности, в Болгарии.

Исследование происхождения SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19 у людей, было сосредоточено на подковоносах, но есть около 1 400 других видов летучих мышей, и они составляют 20% известных млекопитающих, уточняют ученые.

— Вирус, обнаруженный в Британии, не угрожает людям, потому что домен связывания рецепторов, той части вируса, которая прикрепляется к клеткам-хозяевам для их заражения, несовместимый с возможностью заражения клеток человека, — говорит профессор из Лондонского зоологического общества Эндрю Каннигем.

Однако, считает ученый, если летучая мышь с инфекцией, которую мы обнаружили, заразится SARS-CoV-2, есть риск того, что эти вирусы будут скрещиваться, и появится новый штамм, который сможет заразить людей.

Источник: Phys.org