Вчені Великої Британії виявили в своїй країні кажанів – носіїв вірусу, подібного до Covid-19. Якщо ці миші будуть заражені людським коронавірусом, то в результаті схрещування може з’явитися новий штам – з набагато більш непередбачуваними наслідками.

Дослідники стверджують, що це перший випадок, коли коронавірус, пов’язаний з атиповою пневмонією, до яких відноситься SARS-CoV-2, був виявлений у кажанів. А точніше у роду підковоносів, який отримав свою назву за шкірно-хрящові вирости навколо ніздрів, що нагадують підкову.

У повідомленні також наголошується, що аналогічні віруси були виявлені у інших видів роду підковоносів в Китаї, Південно-Східній Азії та Східній Європі, зокрема, в Болгарії.

Дослідження походження SARS-CoV-2, вірусу, що викликає Covid-19 у людей, було зосереджено на підковоносах, але є близько 1 400 інших видів кажанів, і вони складають 20% відомих ссавців, уточнюють вчені.

– Вірус, виявлений в Британії, не загрожує людям, тому що домен зв’язування рецепторів, тієї частини вірусу, яка прикріплюється до клітин-господарів для їх зараження, несумісний з можливістю зараження клітин людини, – говорить професор з Лондонського зоологічного товариства Ендрю Канігем.

Однак, вважає вчений, якщо кажан з інфекцією, яку ми виявили, заразиться SARS-CoV-2, є ризик того, що ці віруси будуть схрещуватися, і з’явиться новий штам, який зможе заразити людей.

Джерело: Phys.org