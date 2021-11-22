Про це повідомили міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада.

Минулого тижня в Україні у всіх пацієнтів з Covid-19 підтвердили штам коронавірусу Дельта. Науковці проаналізували 80-100 зразків із дев’яти областей.

– З вересня 2021 року країна вже має потужності для власного секвенування, яке дозволяє повністю розшифрувати геном вірусу і дозволяє здійснювати епіднагляд за всіма штамами Covid-19, що циркулюють в країні, – зазначив він.

Ляшко розповів, що у середньому за тиждень секвенуються близько 80-100 зразків. Минулого тижня досліджували зразки із дев’яти областей України. В результаті секвенування та аналізу виявили, що у всіх проаналізованих пацієнтів штам коронавірусу є варіантом Дельта.

Нещодавно науковці з Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження, яке свідчить, що в Україні цілковито домінує Дельта-штам вірусу SARS-CoV-2.

Майже 60% зразків – це так званий індійський варіант штаму Дельта. Водночас вчені виявили ще 10, які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.