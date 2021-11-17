Дослідження, проведені науковцями Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ), свідчать, що в Україні цілковито панує Дельта-штам вірусу SARS-CoV-2, повідомила прес-служба ІМБГ.

Майже 60% зразків – це так званий індійський варіант штаму Дельта. Водночас вчені виявили ще 10, які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.

У жовтні було досліджено 75 зразків, зібраних Центром громадського здоров’я МОЗ України наприкінці вересня в різних регіонах країни.

У повідомленні сказано, що у червні-серпні 2021 року штам Дельта був виявлений лише в половині досліджуваних зразків, решта – штам Альфа, британський, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.

– Мутовані варіанти штаму Дельта відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини, – пояснює керівник проекту, директор Інституту молекулярної біології й генетики, академік Михайло Тукало. – Тобто вони швидше розповсюджуються. Наявні вакцини дієві проти цих штамів.

Науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління.

Це стало можливим завдяки гранту від Національного фонду досліджень України та реагентам, закупленим Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

В ІМБГ секвенують коронавіруси впродовж останніх 8 місяців. Нагадаємо, що в лютому 2021 року саме наші вчені вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).

Загалом від лютого 2021 року до сьогодні науковці ІМБГ проаналізували 159 зразків вірусу SARS-CoV-2, взятих у хворих віком від 13 до 85 років. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані з середньою та важкою формою Covid-19.

Геномні послідовності зразків SARS-CoV-2, які мали найкращу якість відповідно до міжнародних стандартів (138 зразків), після біоінформатичної обробки додано до міжнародної бази даних GISAID, тепер вони доступні науковій спільноті для подальшого аналізу.

Головний санітарний лікар Ураїни Ігор Кузін зазначив, що штам Дельта швидше призводить до важкої форми хвороби, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину. Водночас, додав він, вакциновані переносять інфікування у значно легшій формі.

Джерело: ІМБГ