Исследования, проведенные учеными Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ), свидетельствуют, что в Украине полностью господствует штамм Дельта вируса SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба ИМБГ .

Почти 60% образцов – это так называемый индийский вариант штамма Дельта. В то же время ученые обнаружили еще 10, происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.

В октябре было исследовано 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья Минздрава Украины в конце сентября в разных регионах страны.

В сообщении говорится, что в июне-августе 2021 г. штамм Дельта был обнаружен лишь в половине исследуемых образцов, остальные – штамм Альфа, британский, который начал широко распространяться в начале 2021 года.

– Мутирующие варианты штамма Дельта отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека, – объясняет руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало. – То есть они быстрее распространяются. Существующие вакцины действенны против этих штаммов.

Ученые ИМБГ единственные в Украине изучают мутации коронавируса с помощью метода секвенирования нового поколения.

Это стало возможным благодаря гранту от Национального фонда исследований Украины и реагентам, закупленным Всемирной организацией здравоохранения.

В ИМБГ секвенируют коронавирусы в течение последних 8 месяцев. Напомним, что в феврале 2021 г. наши ученые впервые в стране детектировали вспышку штамма Альфа (на Ивано-Франковщине), а в июне – появление в стране нового штамма Дельта (в Киеве и Закарпатье).

Всего с февраля 2021 г. до сегодняшнего дня ученые ИМБГ проанализировали 159 образцов вируса SARS-CoV-2, взятых у больных в возрасте от 13 до 85 лет. Почти все пациенты (95,6%) были госпитализированы со средней и тяжелой формой Covid-19.

Геномные последовательности образцов SARS-CoV-2, которые имели наилучшее качество в соответствии с международными стандартами (138 образцов), после биоинформатической обработки добавлены в международную базу данных GISAID, теперь они доступны научному сообществу для дальнейшего анализа.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что штамм Дельта быстрее приводит к тяжелой форме болезни, у него меньший инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину. В то же время, добавил он, вакцинированные переносят инфицирование в более легкой форме.

Источник: ИМБГ