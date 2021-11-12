В Украине выросло потребление кислорода среди госпитализированных пациентов из-за распространения заразного штамма коронавируса Дельта.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Так, один больной потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной.

По данным Минздрава, если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. То есть разница — почти 100 тонн.

— К примеру, общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки. За это же время суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое, — добавили в министерстве.

Во всей стране 19 октября был потреблен 6 841 баллон, а уже 7 ноября – 11 594 баллона. В средней больнице, которая принимает больных Covid-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15-30 минут работы.

В Минздраве отметили, что сейчас все медицинские учреждения в стране обеспечены кислородом.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в Украине выделят 800 млн грн на установку кислородных станций в опорных больницах. Также это позволит приобрести примерно 130 станций и спасти тысячи пациентов.