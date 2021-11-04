В Украине выделят 800 млн грн на установку кислородных станций в опорных больницах.

Соответствующий законопроект №5460 во время заседания Верховной Рады поддержали 336 нардепов.

#Рада9 прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій» #ЗП5460 pic.twitter.com/Lfs30StbFW — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 4, 2021

— Автором документа является Инна Совсун, я выступал как соавтор. Мы еще летом предлагали выделить эти средства, но тогда к нам не прислушались. А сейчас Стефанчук безотлагательно подпишет этот законопроект ввиду общественной значимости, — отметил нардеп от партии Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает изменения в Госбюджете на 2021 год. Также будут созданы две новые бюджетные программы: по централизованным закупкам кислородных станций и субвенции местным бюджетам по их проектированию и установке. На закупки депутаты выделили дополнительные 650 млн грн, на установку – еще 150 млн грн.

Ранее Совсун отмечала, что необходимость в установке кислородных станций на сегодня есть во всех опорных больницах. Ведь обычные концентраторы не подходят для лечения тяжелобольных пациентов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Кабинет министров согласовал закупку вакцин от Covid-19 с привлечением международной организации Crown Agents за кредитные средства Европейского инвестиционного банка на сумму 1 млрд 600 тыс. грн.

Также правительство направило 1 млрд 600 тыс. грн на улучшение качества оказания стационарной помощи пациентам с Covid-19.

— Это решение приняли по результатам общения с врачами во время региональных визитов и обсуждения на Конгрессе местных и региональных властей, который недавно прошел в Одессе, — отметил министр.

Ляшко отметил, что почти 18 млн грн направят на заработные платы медицинским работникам, работающим в специальных учреждениях по оказанию психиатрической помощи и ухаживающим за душевнобольными, к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Источник: Алексей Гончаренко, Минздрав