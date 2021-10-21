В течение последней недели в Украине значительно повысилась заболеваемость и смертность от Covid-19.

Украина вошла в тройку лидеров по суточной смертности от коронавируса в мире. По состоянию на 21 октября от осложнений, которые вызвал Covid-19, в стране умерло 546 человек.

Это новый антирекорд для Украины. Предыдущее пиковое количество смертей было 19 октября — 538 умерших.

Нас опережают только США (2 005) и Россия (1 036). Сложная ситуация со смертностью от коронавируса в Мексике, Румынии, Бразилии, Турции и Великобритании.

Также Украина с более 22 тыс. случаями новых заражений вошла в пятерку стран в мире, где подтвердили больше всего больных коронавирусом.

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в нескольких регионах усиливают карантинные мероприятия.

Все больше областей переходят в красную зону. Сейчас “покраснели” уже пять областей. 22 октября киевские власти обещают принять решение в отношении столицы.

Из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине пик эпидемии может наступить раньше, чем ожидали. Такой прогноз дал глава Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Михаил Радуцкий.

— Недавние прогнозы Минздрава относительно того, что страна выйдет на пик коронавируса до середины ноября, сейчас кажутся оптимистичными. Скорее всего, он наступит уже в конце этого месяца, — отметил Михаил Радуцкий.

В нескольких регионах ситуация с коронавирусом крайне тяжелая.

Львов. В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова в реанимации находятся более 50 людей в тяжелом состоянии.

По словам заведующей реанимационного отделения Натальи Матолинец, среди них нет никого с прививкой от Covid-19.

20 октября скончалась 40-летняя женщина, мать троих детей. Женщина не была вакцинирована. Более того, она активно выступала против вакцинации.

Умер и 32-летний мужчина, не признававший существование коронавируса. Умерли двое братьев в возрасте 47 и 51 лет, они страдали сахарным диабетом, и не были привиты.

Все эти люди попали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за их жизни.

За последние сутки во Львовской больнице скорой помощи умерло девять пациентов в отделениях и четыре в реанимации.

Врачи — на грани эмоционального и физического истощения. У них нет сил призывать, они умоляют людей вакцинироваться, потому что это единственный способ не попасть в реанимацию или умереть.

В стране коллапс. Кислород сейчас — один из востребованных ресурсов.

Одесса. Одесские волонтеры и благотворители помогают стационарам с оборудованием и лекарствами. Вчера директор БФ Корпорация монстров Екатерина Ножевникова сообщила о сборе средств на приобретение высокопоточных оксигенаторов для детского Covid-отделения. В Одессе из 140 детских кроватей заняты уже 74, многие дети уже находятся на кислороде, а аппаратов не хватает. В Одессе умерли 58 человек, и это только официальные данные.

— Две истории меня просто убили меня вчера, — написала Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

Первая. Звуковое уведомление в 8.30. Помогите, мама болеет. Скорая не едет. Мы звонили в стационары — мест нет. 21.00 Катя, мама умерла. Мы так и не дождались скорой.

Вторая. 17.00 звонок. Мужчина, сатурация 70, 62 года, после двух химий. Поражение легких 60%. Несколько часов в скорой ездят по городу. Мест нет, состояние больного ухудшается. Мы нашли место, но мужчину не принимают и прямым текстом заявляют: у мужчины рак глотки, какой смысл его брать. Вот и медицинская сортировка начала действовать.

Иван Черненко, врач-реаниматолог Раздельнянской ЦРБ (Одесская область), написал на своей странице в Facebook, что даже невозможно представить, какая трагедия разворачивается в Covid-стационарах.

— Сегодня мы уменьшали кислород, — пишет врач. — Здесь литр, там литр. Сатурация 96 — уберем пару литров. Кислородная станция не выдерживает нагрузки, она не рассчитана на такое количество больных.

Все больные — тяжелые, с кучей хронических заболеваний. Вакцинирован один. Он пока единственный с прививкой, кто госпитализирован в эту волну.

Места высвобождаются и сразу заполняются. Очередь из тех, кого госпитализировать некуда. Кто полегче – идут искать концентраторы.

Кого-то, к сожалению, выносят в соседнее здание в черных мешках. Мест в реанимации нет.

Медперсонал на пределе своих возможностей.

Многие люди умирают дома, если есть какой-то кислород, родственники пытаются спасти больного. Но не всегда это удается.

Вознесенск (Николаевская область). КНП Вознесенская БЛ получила письмо от ООО фирмы Криогенсервис, которая является поставщиком кислорода. Этим письмом больницу предупреждают о том, что в течение нескольких дней поставки кислорода будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых объемов у основных производителей в Украине. Есть угроза, что более 100 больных Covid-19 в Вознесенской многопрофильной больнице не получат такого важного для них глотка кислорода.

Если это еще не пик эпидемии Covid-19, то что нас ждет в дальнейшем?

Фото: Евгений Истребин, (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka