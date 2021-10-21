Протягом останнього тижня в Україні значно підвищилася захворюваність та смертність від Covid-19.

Україна увійшла до трійки лідерів за добовою смертністю від коронавірусу у світі. Станом на 21 жовтня від ускладнень, які викликав Covid-19, у країні померло 546 людей.

Це новий антирекорд для України. Попередня пікова кількість смертей була 19 жовтня – 538 померлих.

Нас випереджають лише США (2 005) та Росія (1 036). Складна ситуація зі смертністю від коронавірусу у Мексиці, Румунії, Бразилії, Туреччині та Великій Британії.

Також Україна з понад 22 тис. випадками нових заражень увійшла до п’ятірки країн у світі, де підтвердили найбільше хворих на коронавірус.

Через ситуацію з коронавірусом, що склалася, у декількох регіонах посилюють карантинні заходи.

Все більше областей переходять до червоної зони. Наразі “почервоніли” уже п’ять областей. 22 жовтня київська влада обіцяє ухвалити рішення відносно столиці.

Через значне погіршення ситуації з коронавірусом в Україні пік епідемії може настати раніше, ніж очікували.

Такий прогноз надав очільник Комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради Михайло Радуцький.

– Нещодавні прогнози МОЗ щодо того, що країна вийде на пік коронавірусу до середини листопада, нині здаються оптимістичними. Найімовірніше, він настане вже наприкінці цього місяця, – зазначив Михайло Радуцький.

У декількох регіонах ситуація з коронавірусом вкрай важка.

Львів. У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова у реанімації перебувають понад 50 людей у важкому стані.

За словами завідувачки реанімаційного відділення Наталії Матолінець, серед них немає нікого зі щепленням.

20 жовтня померла 40-річна жінка, мати трьох дітей. Жінка не була вакцинована. Ба більше, вона активно виступала проти вакцинації.

Помер і 32-річний чоловік, що не визнавав існування коронавірусу. Померли двоє братів віком 47 та 51 років, вони мали цукровий діабет, і не були щеплені.

Всі ці люди потрапили до лікарні у вкрай важкому стані. Лікарі до останнього боролися за їхнє життя.

За останню добу у Львівській лікарні швидкої допомоги померло дев’ять пацієнтів у відділеннях і четверо у реанімації.

Лікарі – на межі емоційного ті фізичного виснаження. У них немає сил закликати, вони благають людей вакцинуватися, бо це єдиний спосіб не потрапити до реанімації або померти.

У країні колапс. Кисень наразі – один із затребуваних ресурсів.

Одеса. Одеські волонтери та благодійники допомагають стаціонарам з обладнанням та ліками. Вчора директорка БФ Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова повідомила про збір коштів на придбання високопоточних оксигенаторів для дитячого Covid-відділення. В Одесі зі 140 дитячих ліжок заповнені уже 74, багато дітей уже перебувають на кисні, а апаратів не вистачає.

В Одесі померли 58 людей, і це тільки офіційні дані.

– Дві історії просто вбили мене вчора, – написала Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

Перша. Звукове повідомлення у 8.30. Допоможіть, мама хворіє. Швидка не їде. Ми дзвонили у стаціонари – місць немає. 21.00 Катю, мама померла. Ми так і не дочекалися швидкої.

Друга. 17.00 дзвоник. Чоловік, сатурація 70, 62 роки, після двох хімій. Ураження легень 60%. Кілька годин у швидкій їздять по місту. Місць немає, стан хворого погіршується. Ми знайшли місце, але чоловіка не приймають і прямим текстом повідомляють: у чоловіка рак глотки, який сенс його брати. Ось і медичне сортування почало діяти.

Іван Черненко, лікар-реаніматолог Роздільнянської ЦРБ (Одеська область), написав на своїй сторінці у Facebook, що навіть не можна уявити, яка трагедія розвертається у Covid-стаціонарах.

– Сьогодні ми зменшували кисень, – пише лікар. – Тут літр, там літр. Сатурація 96 – приберемо пару літрів. Киснева станція не витримує навантаження, вона не розрахована на таку кількість хворих.

Всі хворі – важкі, з купою хронічних захворювань. Вакцинований один. Він поки що єдиний зі щепленням, хто госпіталізований у цю хвилю.

Місця вивільняються та одразу заповнюються. Черга з тих, кого госпіталізувати нікуди. Кому легше – йдуть шукати концентратори.

Когось, на жаль, виносять до сусідньої будівлі у чорних мішках. Місць в реанімації немає.

Медперсонал на межі своїх можливостей.

Багато людей помирають вдома, якщо є якийсь кисень, родичі намагаються врятувати хворого. Але не завжди це вдається.

Вознесенськ (Миколаївська область). КНП Вознесенська БЛ отримала листа від ТОВ Фірми Кріогенсервіс, яка є постачальником кисню. Цим листом лікарню попереджають про те, що протягом декількох днів поставки кисню будуть припинені через відсутність його необхідних об’ємів у основних виробників в Україні. Є загроза, що більше 100 хворих на Covid-19 у Вознесенській багатопрофільній лікарні не отримають такого важливого для них ковтка кисню.

Якщо це ще не пік епідемії Covid-19, то що нас чекає надалі?

Фото: Євген Істребін, (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka