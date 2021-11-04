В Україні виділять 800 млн грн на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях.

Відповідний законопроект №5460 під час засідання Верховної Ради підтримали 336 нардепів.

#Рада9 прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій» #ЗП5460 pic.twitter.com/Lfs30StbFW — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 4, 2021

– Автором документу є Інна Совсун, я виступав як співавтор. Ми ще влітку пропонували виділити ці кошти, але тоді до нас не дослухалися. А зараз Стефанчук невідкладно підпише цей законопроект через суспільну значимість, – зазначив нардеп від партії Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

Документ передбачає зміни до Держбюджету на 2021 рік. Також будуть створені дві нові бюджетні програми: щодо централізованих закупівель кисневих станцій та субвенції місцевим бюджетам щодо їхнього проектування та встановлення. На закупівлі депутати виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн.

Раніше Совсун зазначала, що необхідність у встановленні кисневих станцій на сьогодні є у всіх опорних лікарнях. Адже звичайні концентратори не підходять для лікування важкохворих пацієнтів.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Кабінет міністрів погодив закупівлю вакцин від Covid-19 із залученням міжнародної організації Crown Agents за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в сумі 1 млрд 600 тис. грн.

Також уряд спрямував 1 млрд 600 тис. грн на покращення якості надання стаціонарної допомоги пацієнтам з Covid-19.

– Це рішення ухвалили за результатами спілкування з лікарями під час регіональних візитів та обговорення на Конгресі місцевих та регіональних влад, який нещодавно пройшов в Одесі, – зазначив міністр.

Ляшко наголосив, що майже 18 млн грн спрямують на заробітні плати медичним працівникам, які працюють у спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги та доглядають психічнохворих, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Джерело: Олексій Гончаренко, МОЗ