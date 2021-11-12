В Україні зросло споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів через поширення заразнішого штаму коронавірусу Дельта.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Так, один хворий споживає у 5–6 разів більше кисню, ніж це було навесні.

За даними МОЗ, якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Тобто різниця – майже 100 тонн.

– До прикладу, загальне виробництво профільними підприємствами кисню становить близько 400 тонн за добу. За цей же час добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі, – додали у міністерстві.

У всій країні 19 жовтня спожили 6 841 балон, а вже 7 листопада – 11 594 балони. У середній лікарні, яка приймає хворих на Covid-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15-30 хвилин роботи.

У МОЗ наголосили, що нині усі медичні заклади у країні забезпечені киснем.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким в Україні виділять 800 млн грн на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях. Також це дасть змогу придбати приблизно 130 станцій і врятувати тисячі пацієнтів.