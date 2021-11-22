На прошлой неделе в Украине у всех пациентов с Covid-19 подтвердили штамм коронавируса Дельта. Ученые проанализировали 80-100 образцов из девяти областей.

Об этом сообщили министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 ноября.

— С сентября 2021 года страна уже имеет мощности для собственного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном вируса и позволяет осуществлять эпиднадзор за всеми штаммами Covid-19, которые циркулируют в стране, — отметил он.

Ляшко рассказал, что в среднем за неделю секвенируются около 80-100 образцов. На прошлой неделе исследовали образцы из девяти областей Украины. В результате секвенирования и анализа обнаружили, что у всех проанализированных пациентов штамм коронавируса является вариантом Дельта.

Недавно ученые из Института молекулярной биологии и генетики провели исследование, которое свидетельствует, что в Украине полностью доминирует Дельта-штамм вируса SARS-CoV-2.

Почти 60% образцов – это так называемый индийский вариант штамма Дельта. В то же время ученые обнаружили еще 10, которые происходят из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.