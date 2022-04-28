Через зміну клімату може бути така ситуація, що віруси переселятимуться з одного виду ссавців до іншого. Це може призвести до того, що якийсь із них заразить людину та спричинить нову пандемію.

Це може статися протягом найближчих 50 років, йдеться у дослідженні, опублікованому в Nature.

– Ми знаємо, що види переміщуються, і коли вони рухаються, у них буде шанс поділитися вірусами, – розповів біолог із Джорджтаунського університету та співавтор нового дослідження Колін Карлсон.

Для прикладу, через потепління малярійні комарі можуть розширити ареал проживання та заражати значно більшу кількість людей.

Науковці побудували модель зміни клімату до 2070 року. Згідно з нею, через потепління тисячі ссавців можуть змінювати свої ареали та шукати більш комфортні місця проживання. Це сприятиме обміну вірусами між спорідненими видами.

Дослідники не змогли точно сказати, які віруси переміщуватимуться між якими видами. Вони стверджували, що важливий сам масштаб того, що буде.

Однак вони виявили, що кажани в Південно-Східній Азії будуть особливо схильні до цих передач. Наразі багато видів кажанів у цьому регіоні обмежені невеликими ареалами і майже не контактують один з одним. Проте через потепління на планеті ці вони можуть змінювати місце проживання та зустрічати нові види.

Такі прогнози лякають, оскільки коронавірус, який спричинив пандемію наприкінці 2019 року, виник у китайських підковоподібних кажанів, а потім перейшов до іншого виду — ймовірно, єнотовидних собак, які продаються на китайських ринках тварин. Потім його виявили у людей.

Джерело: Nature