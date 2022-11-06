Останні вісім років стали найспекотнішими на Землі – ВМО ООН

Останні вісім років – найтепліші на Землі за всю історію спостережень.

Про це йдеться у доповіді Світової метеорологічної організації ООН Стан глобального клімату у 2022 році.

Збільшенню глобальної температури повітря сприяло зростання концентрації парникових газів у атмосфері. Це вказує на те, що екстремальне зростання температури, посухи та повені торкнулися цього року мільйонів людей і коштували мільярди доларів збитків.

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При цьому за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше у порівнянні з глобальним показником, підвищувався рівень моря. Причому на останні 2,5 року припадає 10% загального підвищення рівня моря з початку супутникових досліджень.

– Чим сильніше потепління, тим гірші наслідки. Рівень вмісту вуглекислого газу в атмосфері настільки великий, що нижня межа збільшення глобальної температури в 1,5°C, передбачена Паризькою угодою, навряд чи досягнена, – каже генсекретар ВМО професор Петтері Таалас.

Через підвищення температури Альпи втратили 30 метрів товщини льоду. Крім того, тане льодовий панцир Гренландії, прискорюючи підвищення рівня води у світовому океані.

Рятувати багато льодовиків тепер уже занадто пізно. Танення триватиме сотні, якщо не тисячі років, із найсерйознішими наслідками для людства.

– Занадто часто страждають ті, хто несе відповідальність за зміну клімату менше за інших. Ми бачимо це на прикладі жахливих повеней у Пакистані та смертоносної, тривалої посухи у країнах Африки. Як ніколи важливо, щоб кожна людина на Землі була захищена системами раннього попередження про екстремальні погодні явища, – каже голова ВМО.

Джерело: ООН