Встреча Нового 2022 года — это не только период веселья, но и праздник желудка, который часто заканчивается отравлением, что очень грустно. Ведь празднества длятся гораздо дольше, чем новогоднее застолье.

Как помочь себе дома при отравлении

Пейте как можно больше воды, но только холодной и кипяченной. Лучший рецепт — 1 ст. ложка соли или соды на литр воды. Полученный раствор выпивают небольшими глотками, а после надавливают на корень языка. Это вызовет рвотный рефлекс.

После того, как вы очистили желудок от токсинов, нужно восстановить водный баланс. Нужно выпить от одного до трех литров воды. Для этого отлично подойдет минералка. Вещества, которые там содержаться, помогут быстро восстановить недостающие электролиты.

Следующий этап — медикаменты, а именно сорбенты. Они позволят нейтрализовать оставшиеся токсины в желудочно-кишечном тракте и остановить диарею. Также это отличное средство от различных проблем ЖКТ, которые возникают вследствие бесконтрольного поглощения различных блюд.

Чтобы восстановить силы, выпейте крепкий чай. Он поднимет давление и улучшит тонус организма.

Для нормализации терморегуляции укройтесь теплым пледом и отдохните.

Если состояние не улучшается, обязательно обратитесь к врачу!

Что нельзя делать при отравлении

Не стоит пить теплую воду — это может привести к интоксикации. Она усиливает всасывание всего, что есть в ЖКТ, в том числе и токсины. Все это тут же попадает в кровь и разносится дальше по организму.

— это может привести к интоксикации. Она усиливает всасывание всего, что есть в ЖКТ, в том числе и токсины. Все это тут же попадает в кровь и разносится дальше по организму. Никогда не принимайте горячий душ при отравлении. Тогда сосуды расширятся, и это приведет к проблемам с сердцем.

Рекомендации врача

При ухудшении самочувствия врачи рекомендуют обращаться за помощью к специалисту.

— Основной совет — обратиться к врачу. Есть такие случаи, когда время чрезвычайно важно. Если есть рвота, нарушение стула, эти симптомы должны вызвать беспокойство и побудить обратиться к врачу, — считает врач Иван Сорока.

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