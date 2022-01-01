Зустріч Нового 2022 року – це не тільки період веселощів, а й свято шлунка, яке часто закінчується отруєнням, що дуже сумно. Адже свята тривають набагато довше, ніж новорічне гуляння.

Як допомогти собі вдома при отруєнні

Пийте якнайбільше води, але тільки холодної та кип’яченої. Найкращий рецепт – 1 ст. ложка солі або соди на літр води. Отриманий розчин випивають невеликими ковтками, а потім натискають на корінь язика. Це викликає блювотний рефлекс.

Після того, як ви очистили шлунок від токсинів, потрібно відновити водний баланс. Потрібно випити від одного до трьох літрів води. Для цього чудово підійде мінералка. Речовини, які там утримуються, допоможуть швидко відновити електроліти, що відсутні.

Наступний етап – медикаменти, а саме сорбенти. Вони дозволять нейтралізувати решту токсинів у шлунково-кишковому тракті і зупинити діарею. Також це хороший засіб від різних проблем шлунково-кишкового тракту, які виникають внаслідок безконтрольного поглинання різних страв.

Щоб відновити сили, випийте міцний чай. Він підніме тиск і покращить тонус організму.

Для нормалізації терморегуляції накрийтеся теплим пледом і відпочиньте.

Якщо стан не покращується, обов’язково зверніться до лікаря!

Що не можна робити при отруєнні

Не варто пити теплу воду – це може призвести до інтоксикації. Вона посилює всмоктування всього, що є в шлунково-кишковому тракті, в тому числі і токсини. Все це відразу потрапляє в кров і розноситься далі організмом.

Ніколи не приймайте гарячий душ при отруєнні. Тоді судини розширяться, і це призведе до проблем із серцем.

Рекомендації лікаря

При погіршенні самопочуття лікарі рекомендують звертатися за допомогою до фахівця.

– Основна порада – звернутися до лікаря. Є такі випадки, коли час надзвичайно важливий. Якщо є блювота, порушення випорожнення, ці симптоми повинні викликати занепокоєння і спонукати звернутися до лікаря, – вважає лікар Іван Сорока.

У Центрі громадського здоров’я розказали, як не переїсти і не отруїтися на Новий рік.