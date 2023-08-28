Микробиолог Елена Ливинская и ботаник Алексей Коваленко рассказали, как получить максимальную пользу от сезонных овощей и фруктов.

По словам экспертов, фрукты и овощи могут быть временным домом для опасных микробов. От них можно подхватить кишечную палочку, листерию и даже сальмонеллу. Чтобы избежать инфекций, следует придерживаться определенных правил, в частности по их выбору, мытью и хранению.

Самый безопасный метод — это термически обработать растительную пищу. Однако хочется есть и свежую зелень, и другие сезонные вкусности. Поэтому второй по безопасности метод — это мытье. И для этого достаточно проточной воды, однако в большом количестве.

Мыть фрукты и овощи важно, даже если вы не планируете есть кожуру: микробы могут попасть на плод во время нарезки.

Как избежать инфекций, которые могут быть на фруктах и овощах:

не выбирайте поврежденные плоды, например с царапинами и вмятинами. Если хотите купить уже нарезанные фрукты или овощи, выбирай только те, которые хранятся в холодильнике или на льду;

старайтесь держать фрукты и овощи отдельно от сырого мяса, рыбы, морепродуктов в корзине в магазине и в холодильнике дома;

тщательно мойте руки, а также рабочие поверхности и кухонные принадлежности (в частности — доски для нарезки овощей и фруктов) перед и после использования.

В то же время не стоит мыть растительную пищу с мылом или другими моющими средствами. Они могут впитываться поверхностью растений и серьезно навредить при их потреблении, отмечают эксперты.

Источник: Береги себя