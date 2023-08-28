Мікробіологиня Олена Лівінська та ботанік Олексій Коваленко розповіли, як отримати максимальну користь від сезонних овочів і фруктів.

За словами експертів, фрукти та овочі можуть бути тимчасовою домівкою для небезпечних мікробів. Від них можна підхопити кишкову паличку, лістерію і навіть сальмонелу. Щоб уникнути інфекцій, слід дотримуватися певних правил, зокрема щодо їхнього вибору, миття та зберігання.

Найбезпечніший метод – це термічно обробити рослинну їжу. Проте хочеться їсти і свіжу зелень, і інші сезонні смаколики. Тому другий за безпечністю метод – це миття. І для цього достатньо проточної води, проте у великій кількості.

Мити фрукти та овочі важливо, навіть якщо ви не плануєте їсти шкірку: мікроби можуть потрапити на плід під час нарізання.

Як уникнути інфекцій, які можуть бути на фруктах та овочах:

не обирайте пошкоджені плоди, наприклад, із подряпинами та вм’ятинами. Якщо хочете купити вже нарізані фрукти чи овочі, обирай тільки ті, які зберігаються в холодильнику або на льоду;

намагайтеся тримати фрукти та овочі окремо від сирого м’яса, риби, морепродуктів у кошику в магазині та в холодильнику вдома;

ретельно мийте руки, а також робочі поверхні та кухонне приладдя (зокрема – дошки для нарізання овочів і фруктів) перед і після використання.

Водночас не варто мити рослинну їжу з милом або іншими мийними засобами. Вони можуть вбиратися поверхнею рослин і серйозно зашкодити під час їхнього споживання, зазначають експерти.

Джерело: Бережи себе