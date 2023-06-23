Лікарка-алерголог Анастасія Левченко в коментарі українській інформаційній агенції пояснила, на які фрукти найчастіше організм реагує алергією, які симптоми цього стану та як допомогти.

– Насправді алергія на полуницю – це міф. Ця ягода не є таким поширеним алергеном, як вважає більшість українців. Ба більше, вона не входить до десятка найпопулярніших алергенів у світі, – каже алерголог.

За словами медика, влітку набагато частіше алергічну реакцію провокують персики, дині та яблука.

Що ж до полуниці, то тут ми маємо справу з псевдоалергічною реакцією. Йдеться про надмірне споживання цієї ягоди. Це провокує вивільнення гістаміну, що спричиняє реакцію на кшталт алергічної. Ця реакція – не справжня алергія, тому й називається псевдоалергічною.

– Якщо наступного разу ви обмежитеся десятком ягід, а не сотнею, ніяких реакцій не буде. Не забувайте мудрі слова: все корисне в міру! – нагадала Анастасія.

Медик назвала небезпечні прояви алергії та їхні симптоми:

набряк гортані, коли людині стає важко дихати, з’являється задишка, починається кашель;

набряк Квінке, коли різні частини тіла швидко зростають в об’ємі. Набряк локалізується на обличчі та порожнині рота (набрякають губи, язик, або гортань). У найнебезпечніших випадках може виникнути асфіксія (задуха, спричинена нестачею кисню);

кропив’янка. Це типовий прояв харчової алергії, хоча вона може виникнути і після контакту з пилком рослин або шерстю тварин. Основні симптоми: тіло вкривається пухирями, що сверблять, людина відчуває слабкість;

анафілактичний шок. Він розвивається дуже швидко: у людини червоніє шкіра, порушується дихання, збільшується частота пульсу, опухає обличчя, виникає відчуття тривоги. Іноді внаслідок шоку людина непритомніє. Найгірший варіант розвитку подій може призвести до смерті.

Лікар попереджає, що якщо ви опинилися в подібній ситуації, у жодному разі не можна займатися самолікуванням. Тут потрібна професійна медична допомога. Що швидше вас проконсультує лікар або приїде швидка, то краще.

Людині, яка пережила хоча б одну подібну реакцію, потрібно звернутися до лікаря за консультацією. Фахівець визначить небезпечний алерген і почне процес лікування. Це найкраща порада.