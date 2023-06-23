Врач-аллерголог Анастасия Левченко в комментарии украинскому информационному агентству объяснила, на какие фрукты чаще всего организм реагирует аллергией, каковы симптомы этого состояния и как помочь.

— На самом деле аллергия на клубнику — это миф. Эта ягода не является таким распространенным аллергеном, как считает большинство украинцев. Более того, она не входит в десятку самых популярных аллергенов в мире, — говорит аллерголог.

По словам медика, летом гораздо чаще аллергическую реакцию провоцируют персики, дыни и яблоки.

Что же касается клубники, то здесь мы имеем дело с псевдоаллергической реакцией. Речь идет о чрезмерном потреблении этой ягоды. Это провоцирует высвобождение гистамина, вызывающего реакцию по типу аллергической. Эта реакция — не настоящая аллергия, поэтому и называется псевдоаллергической.

— Если в следующий раз вы ограничитесь десятком ягод, а не сотней, никаких реакций не последует. Не забывайте мудрые слова: все полезно в меру! — напомнила Анастасия.

Медик назвала опасные проявления аллергии и их симптомы:

отек гортани, когда человеку становится тяжело дышать, появляется одышка, начинается кашель;

отек Квинке, когда различные части тела быстро растут в объеме. Отек локализуется на лице и полости рта (отекают губы, язык, или гортань). В наиболее опасных случаях может возникнуть асфиксия (удушье, вызванное недостатком кислорода);

крапивница. Это типичное проявление пищевой аллергии, хотя она может возникнуть и после контакта с пыльцой растений или шерстью животных. Основные симптомы: тело покрывается чешущимися волдырями, человек чувствует слабость;

анафилактический шок. Он развивается очень быстро: у человека краснеет кожа, нарушается дыхание, увеличивается частота пульса, опухает лицо, возникает чувство тревоги. Иногда в результате шока человек теряет сознание. Худший вариант развития событий может привести к смерти.

Врач предупреждает, что если вы оказались в подобной ситуации, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Здесь нужна профессиональная медицинская помощь. Чем быстрее вас проконсультирует врач или приедет скорая, тем лучше.

Человеку, который пережил хотя бы одну подобную реакцию, нужно обратиться к врачу за консультацией. Специалист определит опасный аллерген и начнет процесс лечения. Это лучший совет.