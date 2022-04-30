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Парацетамол или Ибупрофен — при каких жалобах принимать эти препараты

30 апреля 2022, 10:53
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ліки
Источник: Depositphotos

Парацетамол или Ибупрофен? Какой препарат лучше принять, когда беспокоят боли? Эти вопросы беспокоят многих украинцев.

Семейный врач и инфекционист Леся Радковская рассказала, какие лекарства в каких ситуациях выбрать.

  • Парацетамол (анальгетик и антипиретик)

Показания:

  • болевой синдром (головная боль, мигрень, боль в спине, ревматический, в мышцах, периодические боли у женщин, невралгии, зубная боль);
  • облегчение симптомов во время простуды и гриппа.

Он действует спустя 20-30 минут.

Противопоказания:

  • повышенная чувствительность к компонентам;
  • тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм,
  • заболевание крови, синдром Жильбера, выраженная анемия, лейкопения;
  • употребление других лекарств, где есть парацетамол;
  • сочетание вместе со спиртным.

При применении возможно поражение печени как у взрослых, так и у детей. Он влияет на уровень глюкозы и мочевой кислоты в крови.

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  • Ибупрофен (нестероидное противовоспалительное и противоревматическое средство)

Показания:

  • лечение головной боли, зубной, спины, суставной, мышц, дисменореи, невралгии, ревматических болей, симптомов простуды и гриппа.

Действует через 45 минут после приема натощак. Употреблять во время еды или через 1-2 часа.

Противопоказания:

  • повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов;
  • наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после применения ибупрофена,
  • ацетилсалициловой кислоты (аспирина), других НПВС;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе;
  • желудочно-кишечное кровотечение или перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанные с применением НПВС;
  • тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA), тяжелая почечная недостаточность или тяжелая печеночная недостаточность;
  • активное воспалительное заболевание кишечника;
  • геморрагический диатез или другие нарушения свертывания крови;
  • последний триместр беременности;
  • почечная недостаточность;
  • ветряная оспа.

В общем во время фиксирования любых симптомов заболевания важно сначала проконсультироваться с врачом, а лишь затем принимать препараты.

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