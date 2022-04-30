Парацетамол или Ибупрофен — при каких жалобах принимать эти препараты

Парацетамол или Ибупрофен? Какой препарат лучше принять, когда беспокоят боли? Эти вопросы беспокоят многих украинцев.

Семейный врач и инфекционист Леся Радковская рассказала, какие лекарства в каких ситуациях выбрать.

Парацетамол (анальгетик и антипиретик)

Показания:

болевой синдром (головная боль, мигрень, боль в спине, ревматический, в мышцах, периодические боли у женщин, невралгии, зубная боль);

облегчение симптомов во время простуды и гриппа.

Он действует спустя 20-30 минут.

Противопоказания:

повышенная чувствительность к компонентам;

тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм,

заболевание крови, синдром Жильбера, выраженная анемия, лейкопения;

употребление других лекарств, где есть парацетамол;

сочетание вместе со спиртным.

При применении возможно поражение печени как у взрослых, так и у детей. Он влияет на уровень глюкозы и мочевой кислоты в крови.

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Ибупрофен (нестероидное противовоспалительное и противоревматическое средство)

Показания:

лечение головной боли, зубной, спины, суставной, мышц, дисменореи, невралгии, ревматических болей, симптомов простуды и гриппа.

Действует через 45 минут после приема натощак. Употреблять во время еды или через 1-2 часа.

Противопоказания:

повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов;

наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после применения ибупрофена,

ацетилсалициловой кислоты (аспирина), других НПВС;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе;

желудочно-кишечное кровотечение или перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанные с применением НПВС;

тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA), тяжелая почечная недостаточность или тяжелая печеночная недостаточность;

активное воспалительное заболевание кишечника;

геморрагический диатез или другие нарушения свертывания крови;

последний триместр беременности;

почечная недостаточность;

ветряная оспа.

В общем во время фиксирования любых симптомов заболевания важно сначала проконсультироваться с врачом, а лишь затем принимать препараты.