Парацетамол или Ибупрофен — при каких жалобах принимать эти препараты

Парацетамол или Ибупрофен? Какой препарат лучше принять, когда беспокоят боли? Эти вопросы беспокоят многих украинцев.
Семейный врач и инфекционист Леся Радковская рассказала, какие лекарства в каких ситуациях выбрать.
- Парацетамол (анальгетик и антипиретик)
Показания:
- болевой синдром (головная боль, мигрень, боль в спине, ревматический, в мышцах, периодические боли у женщин, невралгии, зубная боль);
- облегчение симптомов во время простуды и гриппа.
Он действует спустя 20-30 минут.
Противопоказания:
- повышенная чувствительность к компонентам;
- тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм,
- заболевание крови, синдром Жильбера, выраженная анемия, лейкопения;
- употребление других лекарств, где есть парацетамол;
- сочетание вместе со спиртным.
При применении возможно поражение печени как у взрослых, так и у детей. Он влияет на уровень глюкозы и мочевой кислоты в крови.
- Ибупрофен (нестероидное противовоспалительное и противоревматическое средство)
Показания:
- лечение головной боли, зубной, спины, суставной, мышц, дисменореи, невралгии, ревматических болей, симптомов простуды и гриппа.
Действует через 45 минут после приема натощак. Употреблять во время еды или через 1-2 часа.
Противопоказания:
- повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из компонентов;
- наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (астма, ринит, ангионевротический отек или крапивница) после применения ибупрофена,
- ацетилсалициловой кислоты (аспирина), других НПВС;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе;
- желудочно-кишечное кровотечение или перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанные с применением НПВС;
- тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA), тяжелая почечная недостаточность или тяжелая печеночная недостаточность;
- активное воспалительное заболевание кишечника;
- геморрагический диатез или другие нарушения свертывания крови;
- последний триместр беременности;
- почечная недостаточность;
- ветряная оспа.
В общем во время фиксирования любых симптомов заболевания важно сначала проконсультироваться с врачом, а лишь затем принимать препараты.