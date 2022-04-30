Парацетамол чи Ібупрофен – під час яких скарг вживати ці препарати

Парацетамол чи Ібупрофен? Який препарат краще прийняти, коли турбують болі? Ці питання турбують багатьох українців.
Сімейний лікар та інфекціоніст Леся Радковська розповіла, які ліки в яких ситуаціях обрати.
- Парацетамол (анальгетик та антипіретик)
Показання:
- больовий синдром (біль голови, мігрень, біль у спині, ревматичний, у м’язах, періодичні болі у жінок, невралгії, зубний біль);
- полегшення симптомів під час застуди та грипу.
Він діє через 20-30 хвилин.
Протипоказання:
- підвищена чутливість до компонентів;
- тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, вроджена гіпербілірубінемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, алкоголізм, захворювання крові, синдром Жильбера, виражена анемія, лейкопенія;
- вживання інших ліків, де є парацетамол;
- поєднання разом з спиртним.
Під час вживанням можливе ураження печінки як у дорослих, так і у дітей. Він впливає на рівень глюкози і сечової кислоти у крові.
- Ібупрофен (нестероїдний протизапальний та протиревматичний засіб)
Показання:
- лікування болю голови, зубного, спини, суглобового, м’язів, дисменореї, невралгії, ревматичних болів, симптомів застуди та грипу.
Діє через 45 хвилин після прийому натще. Вживати під час їжі або через 1-2 години.
Протипоказання:
- підвищена чутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів;
- наявність в анамнезі реакцій гіперчутливості (астма, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив’янка) після застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової кислоти (аспірину), інших НПЗЗ;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі;
- шлунково-кишкова кровотеча або перфорація стінки шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язані із застосуванням НПЗЗ;
- тяжка серцева недостатність (клас IV за класифікацією NYHA), тяжка ниркова недостатність або тяжка печінкова недостатність;
- активне запальне захворювання кишечнику;
- геморагічний діатез або інші порушення згортання крові;
- останній триместр вагітності;
- ниркова недостатність;
- вітряна віспа.
Загалом під час фіксування будь-яких симптомів захворювання важливо спочатку проконсультуватися з лікарем, а лише потім вживати препарати.