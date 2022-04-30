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Парацетамол чи Ібупрофен – під час яких скарг вживати ці препарати

30 Квітня 2022, 10:53
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Парацетамол чи Ібупрофен? Який препарат краще прийняти, коли турбують болі? Ці питання турбують багатьох українців.

Сімейний лікар та інфекціоніст Леся Радковська розповіла, які ліки в яких ситуаціях обрати.

  • Парацетамол (анальгетик та антипіретик)

Показання:

  • больовий синдром (біль голови, мігрень, біль у спині, ревматичний, у м’язах, періодичні болі у жінок, невралгії, зубний біль);
  • полегшення симптомів під час застуди та грипу.

Він діє через 20-30 хвилин.

Протипоказання:

  • підвищена чутливість до компонентів;
  • тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, вроджена гіпербілірубінемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, алкоголізм, захворювання крові, синдром Жильбера, виражена анемія, лейкопенія;
  • вживання інших ліків, де є парацетамол;
  • поєднання разом з спиртним.

Під час вживанням можливе ураження печінки як у дорослих, так і у дітей. Він впливає на рівень глюкози і сечової кислоти у крові.

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  • Ібупрофен (нестероїдний протизапальний та протиревматичний засіб)

Показання:

  • лікування болю голови, зубного, спини, суглобового, м’язів, дисменореї, невралгії, ревматичних болів, симптомів застуди та грипу.

Діє через 45 хвилин після прийому натще. Вживати під час їжі або через 1-2 години.

Протипоказання:

  • підвищена чутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів;
  • наявність в анамнезі реакцій гіперчутливості (астма, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив’янка) після застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової кислоти (аспірину), інших НПЗЗ;
  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі;
  • шлунково-кишкова кровотеча або перфорація стінки шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язані із застосуванням НПЗЗ;
  • тяжка серцева недостатність (клас IV за класифікацією NYHA), тяжка ниркова недостатність або тяжка печінкова недостатність;
  • активне запальне захворювання кишечнику;
  • геморагічний діатез або інші порушення згортання крові;
  • останній триместр вагітності;
  • ниркова недостатність;
  • вітряна віспа.

Загалом під час фіксування будь-яких симптомів захворювання важливо спочатку проконсультуватися з лікарем, а лише потім вживати препарати.

Теги
Ліки, Поради, поради лікаря
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