Министерство здравоохранения Украины опубликовало пять реальных историй о тяжелых последствиях отказа или нежелания родителей делать своему ребенку так называемые “рутинные” прививки, которые, между тем, являются основой защиты здоровья человека на протяжении всей его жизни.

Среди последствий болезней, которых можно было избежать, если бы вовремя была сделана прививка, специалисты МОЗ описали, в частности, такие:

температура под 40, которая не сбивается;

судорожный кашель, от которого задыхаешься ночью;

истощение и обезвоживание от продолжительной рвоты и поноса;

рубцы от глубоких воспалений по всему телу;

паралич ног.

Ниже приводим истории маленьких и взрослых украинцев, которые тяжело болели, потому что вовремя не сделали прививки.

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Корь. Алина, мама двоих детей

Когда родилась старшая дочь, я была против вакцинации. Мы имели только те прививки, которые сделали в родильном доме, и все.

Последствия этого мы вскоре почувствовали. В 1,5 года ребенок заболел корью. Лечились долго, пили кучу антибиотиков, потому что вначале были другие диагнозы. Все закончилось тем, что мы попали в инфекционное отделение.

Дочка два дня не вставала с кровати, ей было очень тяжело, температура, слабость. А я рядом и ничем не могу помочь.

Но вакцинироваться стали только после того, как ехали с собакой к ветврачу. Тогда я задумалась: почему собаку прививаю, а ребенка нет? Еще раз все обдумала, расспросила врачей. Теперь вакцинируемся…

Коклюш. Наталья, Луцк, мать двоих детей

Матвей заболел коклюшем, когда ему было девять месяцев. Прививки не было, потому что были перебои с поставками вакцин. Поэтому решили поход к врачу отложить.

Сын болел крайне тяжело – постоянно кашлял и буквально задыхался. Ночью начинался страшный судорожный кашель, и я боялась, что он умрет от удушья.

История затянулась на месяцы. У Матвея остался булькающий кашель. Долгое время не могли поставить диагноз: дошло аж до обструктивного бронхита и риска астмы.

Поэтому, когда сын окончательно выздоровел, я сделала ему прививку от коклюша. Сейчас у него есть все необходимые прививки.

Полиомиелит. Андрей, Ужгород, 33 года

В три года я переболел страшной болезнью – полиомиелитом. Из-за того, что не было вакцинации, последствия были очень тяжелыми – у меня парализовало правую ногу. Паралич остался на всю жизнь и мне очень болезненно это переживать. Я стал человеком с инвалидностью из-за того, что мне не сделали прививку.

Хотел бы посоветовать людям, которые меня слышат: вакцинация от полиомиелита – единственная защита от заражения. Лечения от полио не существует, только вакцина. Если заболел полиомиелитом – это навсегда.

Ветрянка. Виталий, Харьков, 47 лет

Заболел ветряной оспой в 30 лет. Первые три дня были ужасными – лихорадка, невыносимая головная боль, рвота и температура под 40, которую не удавалось сбить.

Потом на теле начали появляться красные точки, которых становилось все больше. Они покрыли голову, лицо, руки, ноги, живот и спину. И сильно чесались. На месте глубоких воспалений остались рубцы.

Я был уверен, что детская болезнь мне не угрожает. Если бы знал, что будут такие последствия, я бы без колебаний привился раньше.

Ротавирус. Елена, Луцк, мама 5-летней дочери

Малышке не было и трех лет, когда она заболела ротавирусом. У нее начался жуткий понос, поэтому вначале решили, что она просто съела что-то не то.

Я была в командировке, и пока вернулась в Луцк было потеряно много времени. У дочки началась рвота. Она очень ослабела, не могла даже пить.

Утром нас госпитализировали. Мы провели в больнице примерно 10 дней. Дочка навсегда запомнила этот период с бесконечными анализами крови и капельницами.

Если бы я знала раньше, что есть вакцинация от ротавируса, обязательно сделала бы такую прививку ребенку, чтобы избавить его от такого опыта.