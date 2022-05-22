Міністерство охорони здоров’я України опублікувало п’ять реальних історій про тяжкі наслідки відмови або небажання батьків робити своїй дитині так звані “рутинні” щеплення, які, між тим, є основою захисту здоров’я людини протягом усього її життя.

Серед наслідків дитячих хвороб, яких можна було уникнути, якби вчасно було зроблено щеплення, фахівці МОЗ описали, зокрема, такі:

температура під 40, яка не збивається;

судомний кашель, від якого задихаєшся вночі;

виснаження і зневоднення від тривалої блювоти та проносу;

рубці від глибоких запалень по всьому тілу;

параліч ніг.

Нижче наводимо історії маленьких і дорослих українців, які тяжко хворіли, бо вчасно не зробили щеплення.

Зараз дивляться

Кір. Аліна, мама двох дітей

Коли народилася старша дочка, я була проти вакцинації. Ми мали тільки ті щеплення, які зробили в пологовому будинку, і все.

Наслідки цього ми незабаром відчули. У 1,5 роки дитина захворіла на кір. Лікувалися довго, пили купу антибіотиків, тому що спочатку були інші діагнози. Все закінчилося тим, що ми потрапили до інфекційного відділення.

Дочка два дні не вставала з ліжка, їй було дуже зле, температура, слабкість. А я поруч і нічим не можу допомогти.

Але вакцинуватися стали тільки після того, як їхали з собакою до ветлікаря. Тоді я задумалася: чому собаку прищеплюю, а дитини немає? Ще раз все обдумала, розпитала лікарів. Тепер вакцинуємося…

Кашлюк. Наталя, Луцьк, мати двох дітей

Матвій захворів на кашлюк, коли йому було дев’ять місяців. Щеплення не було, тому що були перебої з поставками вакцин. Тому вирішили похід до лікаря відкласти.

Син хворів вкрай важко – постійно кашляв і буквально задихався. Вночі починався страшний судомний кашель, і я боялася, що він помре від задухи.

Історія затягнулася на місяці. У Матвія залишився кашель з булькотінням. Довгий час не могли поставити діагноз: дійшло аж до обструктивного бронхіту і ризику астми.

Тому, коли син остаточно одужав, я зробила йому щеплення від коклюшу. Зараз у нього є всі необхідні щеплення.

Поліомієліт. Андрій, Ужгород, 33 роки

У три роки я перехворів страшною хворобою – поліомієлітом. Через те, що не було вакцинації, наслідки були дуже важкими – у мене паралізувало праву ногу. Параліч залишився на все життя і мені дуже болісно це переживати. Я став людиною з інвалідністю через те, що мені не зробили щеплення.

Хотів би порадити людям, які мене чують: вакцинація від поліомієліту – єдиний захист від зараження. Лікування від поліо не існує, тільки вакцина. Якщо захворів на поліомієліт – це назавжди.

Вітрянка. Віталій, Харків, 47 років

Захворів на вітряну віспу в 30 років. Перші три дні були жахливими – лихоманка, нестерпний головний біль, блювання, температура під 40, яку не вдавалося збити.

Потім на тілі почали з’являтися червоні плямки, яких ставало все більше. Вони покрили голову, обличчя, руки, ноги, живіт і спину. І сильно свербіли. На місці глибоких запалень залишилися рубці.

Я був упевнений, що дитяча хвороба мені не загрожує. Якби знав, що будуть такі наслідки, без вагань прищепився б раніше.

Ротавірус. Олена, Луцьк, мама 5-річної доньки

Малятку не було й трьох років, коли вона захворіла на ротавірус. У неї почався страшний пронос, тому спочатку вирішили, що вона просто з’їла щось не те.

Я була у відрядженні, і поки повернулася до Луцька було втрачено багато часу. У дочки почалося блювання. Вона дуже ослабла, не могла навіть пити.

Вранці нас госпіталізували. Ми провели в лікарні приблизно 10 днів. Дочка назавжди запам’ятала цей період з нескінченними аналізами крові і крапельницями.

Якби я знала раніше, що є вакцинація від ротавірусу, обов’язково зробила би таке щеплення дитині, щоб позбавити її такого досвіду.