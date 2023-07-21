Работа со сварочным аппаратом требует не только профессионализма мастера, но и особой защиты.

Процесс сварки (работа электрической дуги) сопровождается излучением большого количества ультрафиолета, который негативно влияет на кожу и глаза.

Что делать, когда после процесса сварки пекут глаза — Факты ICTV спросили у врача-офтальмолога Дмитрия Валишевского.

Почему после сварки пекут/болят глаза

По словам Валишевского, спектр света, который выделяется в процессе сварки, вызывает загар и ожоги кожи. Но все зависит от интенсивности и продолжительности воздействия ультрафиолета.

— Так же он действует и на глаза, вызывая раздражение и даже повреждение роговицы (передней поверхности глаза), что в свою очередь провоцирует ощущение боли, слезотечения и жжения, — говорит офтальмолог.

Если вы почувствовали мерцание зайчиков в глазах, значит, не придерживались правил работы со сварочным аппаратом. Чтобы облегчить состояние и уменьшить мерцание, врач советует на время прекратить работу и дать глазам отдохнуть.

— Быстрее получить желаемый результат поможет пребывание в темном помещении или солнцезащитные очки, — добавляет врач.

Что делать, когда пекут глаза после сварки

Чтобы облегчить состояние, офтальмолог советует использовать обычные увлажняющие капли или промыть глаза физиологическим раствором.

— Также важно находиться в темном помещении или носить солнцезащитные очки. Это поможет уменьшить дискомфортные ощущения от яркого света. Также советую обратиться за медицинской помощью, — говорит Валишевский.

После осмотра врач-офтальмолог назначит необходимое лечение, которое позволит быстрым образом улучшить ваше самочувствие и вернуться в привычный режим работы.

Также врач отмечает, что в зависимости от интенсивности и продолжительности работы со сварочным аппаратом, может варьироваться и степень повреждения глаз.

Может произойти ожог не только роговицы, но и сетчатки — нервной оболочки глаза, которая воспринимает изображение и дальше передает его в головной мозг.

— Ненадлежащее выполнение техники безопасности при работе со сварочным аппаратом может привести не только к временному дискомфорту, но даже к полной необратимой потере зрения. Кроме этого, в процессе сварочных работ возможно попадание инородных тел в глаз. А это может привести к развитию инфекционных осложнений, — говорит Валишевский.

Поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью и здоровьем! При работе со сварочным аппаратом всегда надевайте специальную защитную маску и очки.