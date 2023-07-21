Робота зі зварювальним апаратом потребує не лише професійності майстра, а й особливого захисту.

Процес зварювання (робота електричної дуги) супроводжується випромінюванням великої кількості ультрафіолету, який негативно впливає на шкіру та очі.

Що робити, коли після процесу зварювання печуть очі – Факти ICTV запитали в лікаря-офтальмолога Дмитра Валішевського.

Чому після зварювання печуть/болять очі

За словами Валішевського, спектр світла, який виділяється в процесі зварювання, викликає засмагу та опіки шкіри. Але усе залежить від інтенсивності та тривалості впливу ультрафіолету.

– Так само він діє і на очі, викликаючи подразнення і навіть пошкодження рогівки (передньої поверхні ока), що своєю чергою провокує відчуття болю, сльозотечі та печіння, – каже офтальмолог.

Якщо ви відчули мерехкотіння “зайчиків” в очах, значить не дотримувались правил роботи зі зварювальним апаратом. Щоб полегшити стан та зменшити мерехкотіння, лікар радить на певний час припинити роботу та дати очам спокій.

– Швидше отримати бажаний результат допоможе перебування в темному приміщенні або сонцезахисні окуляри, – додає лікар.

Що робити, коли печуть очі після зварювання

Щоб полегшити стан, офтальмолог радить використовувати звичайні зволожувальні краплі або промити очі фізіологічним розчином.

– Також важливо перебувати в темному приміщенні або носити сонцезахисні окуляри. Це допоможе зменшити дискомфортні відчуття від яскравого світла. Також раджу звернутися за медичною допомогою, – каже Валішевський.

Після огляду лікар-офтальмолог призначить необхідне лікування, яке дозволить найшвидшим чином покращити ваше самопочуття та повернутися у звичний режим роботи.

Також лікар наголошує, що в залежності від інтенсивності та тривалості роботи зі зварювальним апаратом, може варіюватися і ступінь пошкодження ока.

Може статися опік не лише рогівки, а й навіть сітківки – нервової оболонки ока, яка сприймає зображення і далі передає його до головного мозку.

– Неналежне виконання техніки безпеки при роботі зі зварювальним апаратом може призвести не лише до тимчасового дискомфорту, а й навіть до повної незворотної втрати зору. Крім цього, в процесі зварювальних робіт можливе потрапляння сторонніх тіл в око. А це може призвести до розвитку інфекційних ускладнень, – каже Валішевський.

Тому не нехтуйте власною безпекою та здоровʼям! При роботі зі зварювальним апаратом завжди надягайте спеціальну захисну маску та окуляри.