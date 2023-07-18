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Проверьте себя и близких: простые домашние тесты на деменцию

18 июля 2023, 13:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літні люди
Источник: Pixabay

По мнению экспертов медицинского портала Справочник по деменции Великобритании, тесты — это быстрый способ выявления проблем с памятью.

Деменция — это общий термин для состояний, характеризующихся нарушением способности запоминать, думать или принимать решения, которые мешают повседневной жизни.

Раннее обнаружение болезни Альцгеймера может выиграть драгоценное время для вмешательства. К счастью, простые домашние тесты могут помочь сделать именно это.

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Например, предложите человеку нарисовать часы. Тест следует выполнять на чистом листе бумаги формата А4, который позволяет человеку свободно рисовать:

  • попросите человека нарисовать часы;
  • затем попросите ввести все цифры на циферблат;
  • затем нарисовать стрелки, чтобы они показывали 3 часа;

За каждый правильный ответ начислять один балл:

  • насколько хорошо человек нарисовал часовой круг;
  • включил ли человек все числа от 1 до 12;
  • все ли числа нарисованы в правильном порядке на циферблате и в правильном месте;
  • нарисованы ли две стрелки на часах;
  • показывают ли стрелки часов то время, которое вы просили нарисовать.

Нормальная оценка за тест – четыре или пять баллов. Все, что меньше, должно вызывать беспокойство.

Кроме того, можно попросить человека перечислить все виды фруктов, которые он может вспомнить. Или это может быть любая другая тема, в которой можно легко назвать множество предметов.

Исследования показали, что здоровые люди обычно набирают от 20 до 25 слов в течение одной минуты, но человек с проблемами памяти обычно набирает от 10 до 15.

Источник: UK Dementia Directory

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