Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрен новый препарат донанемаб, который снижает деменцию вследствие болезни Альцгеймера на 35%.

— Вероятно, это лишь первая глава в новой эре молекулярной терапии болезни Альцгеймера и связанных с ней нейродегенеративных расстройств, — отметила директор Исследовательского центра болезни Альцгеймера UCSF Джилл Рабинович.

Донанемаб представляет собой моноклональное антитело, как и два более ранних препарата для лечения болезни Альцгеймера, адуканумаб (Aduhelm) и леканемаб (Leqembi).

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Эти препараты воздействуют на бляшки в головном мозге, состоящие из белка, называемого амилоидом. Они нарушают функцию клеток и приводят к быстрому распространению другого белка, называемого тау. И амилоид, и тау способствуют развитию болезни Альцгеймера.

Исследование показало, что донанемаб замедляет снижение когнитивных функций на 35% по сравнению с плацебо у пациентов с уровнем тау в мозге от низкого до среднего.

В исследовании донанемаба у пациентов также наблюдалось снижение на 40% риска прогрессирования от легких когнитивных нарушений до умеренной деменции.

Хотя эти результаты обнадеживают, Рабинович считает, что все еще необходим углубленный анализ и что от этого препарата не так много пользы для людей с более запущенным заболеванием.