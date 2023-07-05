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Спрей для носа с инсулином может улучшить память пациентов с болезнью Альцгеймера

5 июля 2023, 18:41
Валентина Андрейко журналіст
спрей для носа
Источник: Unsplash

Впрыскивание в нос инсулина в виде спрея позволяет неинвазивно и быстро доставить это вещество непосредственно к мозгу. Такой подход помогает пожилым людям восстановить память, мышление и походку.

В новой работе ученые Университета Торонто решили выяснить, кто еще может получать от такого метода наибольшую пользу.

В научной статье подчеркивается, что инсулиновые рецепторы широко экспрессируются по всему мозгу, поэтому можно говорить о роли инсулина не только в регуляции глюкозы, но и в таких процессах, как познание, аппетит.

Ученые изучили материалы около трех десятков научных работ, которые касались применения инсулинового спрея для лечения больных с когнитивными нарушениями. И обнаружили, что спрей с инсулином эффективно улучшал когнитивные способности пациентов с болезнью Альцгеймера и легкими ментальными нарушениями.

Продолжительность лечения варьировалась от однократного впрыскивания до 4 месяцев применения. Авторы предполагают, что инсулиновый спрей имеет потенциал стать новым средством для улучшения умственных способностей.

Поскольку это все еще новая отрасль, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять реакции ЦНС на лечение инсулиновым спреем. Это расширит его возможности и сможет улучшить общее качество жизни больных с психическими расстройствами.

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Источник: PLOS ONE, Наука

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Інсулін Исследования психічні розлади
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