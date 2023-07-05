Впорскування у ніс інсуліну у вигляді спрею дозволяє неінвазивно та швидко доставити цю речовину безпосередньо до мозку. Такий підхід допомагає літнім людям відновити пам’ять, мислення і ходу.

У новій роботі науковці Університету Торонто вирішили з’ясувати, хто ще може отримувати від такого методу найбільшу користь.

В науковій статті йшлося про те, що інсулінові рецептори широко експресуються по всьому мозку, тому можна говорити про роль інсуліну не лише в регуляції глюкози, а й у таких процесах, як пізнання, апетит.

Учені вивчили матеріали близько трьох десятків наукових робіт, які стосувалися застосування інсулінового спрею для лікування хворих із когнітивними порушеннями. І виявили, що спрей з інсуліном найефективніше покращував когнітивні здібності у пацієнтів з хворобою Альцгеймера та легкими ментальними порушеннями.

Тривалість лікування варіювалася від одноразового вприскування до 4 місяців застосування. Автори припускають, що інсуліновий спрей має потенціал стати новим засобом для покращення розумових здібностей.

Оскільки це все ще нова галузь, необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти реакції ЦНС на лікування інсуліновим спреєм. Це розширить його можливості та зможе поліпшити загальну якість життя хворих із психічними розладами.

Джерело: PLOS ONE, Наука