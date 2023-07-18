Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило новий препарат донанемаб, який знижує деменцію внаслідок хвороби Альцгеймера на 35%.

– Ймовірно, це лише перший розділ у новій ері молекулярної терапії хвороби Альцгеймера та пов’язаних із нею нейродегенеративних розладів, – зазначила директорка Дослідницького центру хвороби Альцгеймера UCSF Джил Рабінович.

Донанемаб являє собою моноклональне антитіло, як і два більш ранніх препарати для лікування хвороби Альцгеймера, адуканумаб (Aduhelm) і леканемаб (Leqembi).

Ці препарати впливають на бляшки в головному мозку, що складаються з білка, званого амілоїдом. Вони порушують функцію клітин і призводять до швидкого поширення іншого білка, званого тау. І амілоїд, і тау сприяють розвитку хвороби Альцгеймера.

Дослідження показало, що донанемаб сповільнює зниження когнітивних функцій на 35% порівняно з плацебо у пацієнтів з рівнем тау в мозку від низького до середнього.

У дослідженні донанемабу в пацієнтів також спостерігалося зниження на 40% ризику прогресування від легких когнітивних порушень до помірної деменції.

Хоча ці результати обнадійливі, Рабінович вважає, що все ще необхідний поглиблений аналіз і що від цього препарату не так багато користі для людей із більш запущеним захворюванням.