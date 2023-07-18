На думку експертів медичного порталу Довідник з деменції Великої Британії, тести – це швидкий спосіб виявлення проблем із пам’яттю.

Деменція – це загальний термін для станів, що характеризуються порушенням здатності запам’ятовувати, думати або приймати рішення, які заважають повсякденному життю.

Раннє виявлення хвороби Альцгеймера може виграти дорогоцінний час для втручання. На щастя, прості домашні тести можуть допомогти зробити саме це.

Наприклад, запропонуйте людині намалювати годинник. Тест слід виконувати на чистому аркуші паперу формату А4, який дозволяє людині вільно малювати:

попросіть людину намалювати годинник;

потім попросіть ввести всі цифри на циферблат;

потім намалювати стрілки, щоб вони показували 3 години;

За кожну правильну відповідь нараховувати один бал:

наскільки добре людина намалювала годинникове коло;

чи включила людина всі числа від 1 до 12;

чи всі числа намальовані в правильному порядку на циферблаті та в правильному місці;

чи намальовані дві стрілки на годиннику;

чи показують стрілки годинника той час, який ви просили намалювати.

Нормальна оцінка за тест – чотири або п’ять балів. Усе, що менше, має викликати занепокоєння.

Крім того, можна попросити людину перерахувати всі види фруктів, які вона може згадати. Або це може бути будь-яка інша тема, в якій можна легко назвати безліч предметів.

Дослідження показали, що здорові люди зазвичай набирають від 20 до 25 слів протягом однієї хвилини, але людина з проблемами пам’яті зазвичай набирає від 10 до 15.

Джерело: UK Dementia Directory