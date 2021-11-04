Британия стала первой страной в мире, которая дала условное разрешение на использование противовирусного препарата молнупиравир, первой таблетки, которая, как было показано, успешно лечит Covid-19.

Таблетка была лицензирована для инфицированных Covid-19 взрослых от 18 лет и старше, у которых есть хотя бы один фактор риска развития тяжелого заболевания. Препарат предназначен для приема дома людьми с Covid-19 от легкой до умеренной степени тяжести два раза в день в течение пяти дней.

— Сегодня исторический день для нас, поскольку мы стали первой страной в мире, которая одобрила противовирусный препарат, который можно принимать дома для лечения Covid-19, — сказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Противовирусные таблетки, которые уменьшают симптомы и ускоряют выздоровление, могут оказаться революционными, уменьшив нагрузку на больницы и помогая сдерживать вспышки в более бедных странах с хрупкими системами здравоохранения.

Это также укрепит двусторонний подход к пандемии: лечение с помощью лекарств и профилактика, прежде всего с помощью вакцинации.

По мнению врачей, лечение препаратом будет особенно важно для людей, которые плохо реагируют на вакцинацию

Молнупиравир также ожидает рассмотрения регулирующими органами в США, Европе и других странах. В прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что созовет группу независимых экспертов для изучения безопасности и эффективности таблетки в конце ноября.

Первоначальные поставки будут ограничены. Фармкомпания Merck заявила, что может провести 10 млн курсов лечения до конца года, но большая часть этого предложения уже закуплена правительствами во всем мире.

В октябре официальные лица Великобритании объявили, что они обеспечили 480 тыс. курсов молнупиравира и ожидают, что тысячи уязвимых британцев получат доступ к лечению уже этой зимой.

В прошлом месяце компания Merck объявила предварительные результаты, согласно которым количество госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами Covid-19 сократилось вдвое. Результаты еще не проверены независимыми учеными.

Компания также не раскрыла подробностей о побочных эффектах молнупиравира, за исключением того, что частота этих проблем была одинаковой между людьми, которым давали препарат, и теми, кто принимал пустышки.

Изначально молнупиравир изучался как потенциальное средство для лечения гриппа при финансовой поддержке правительства США. В прошлом году исследователи из Университета Эмори решили использовать это лекарство в качестве средства лечения Covid-19.

Хотя для лечения Covid-19 разрешены другие методы лечения, включая стероиды и моноклональные антитела, они вводятся путем инъекций или инфузий и в основном предназначены для госпитализированных пациентов.