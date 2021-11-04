В оккупированном Россией Крыму зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса с начала пандемии.

За сутки 3 ноября 2021 года там подтвердили 752 новых инфицирования.

Кроме того, за день 18 человек скончались от вируса, выздороветь удалось 969 жителям полуострова.

Всего же за время пандемии в Крыму выявили 99 721 случай коронавируса, вирус унес жизни 3 067 человек, выздоровели – 87 658 человек.

Украина также не может похвастаться улучшением ситуации с коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 27 377 новых случаев болезни. В то же время количество умерших снова огромное — 699 человек.

Выздороветь за день удалось 12 464 гражданам.

Поэтому украинцам советуют более тщательно соблюдать меры по противодействию коронавирусу — носить маски, регулярно мыть руки, помнить о социальной дистанции и культуре кашля, чихания.

Кроме того, защититься от осложнений при заболеваниях поможет вакцинация. Прививки можно получить бесплатно в пунктах массовой иммунизации и больницах.

Источник: Крыминформ