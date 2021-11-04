В Украине по состоянию на 4 ноября желтая зона эпидемической опасности расширились. Теперь в нее входят три области: Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В оранжевую зону карантина вошли Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

В красной зоне находится наибольшее количество регионов — 16. В нее входят Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области и г. Киев.

Уровень госпитализации с Covid-19 соответствует норме только в Кировоградской, Закарпатской, Тернопольской и Черкасской областях. Наихудшая ситуация в Житомирской, Херсонской и Хмельницкой областях.

В целом по Украине уровень госпитализаций больных Covid-19 составляет более 91,5 на 100 тыс. населения. Норма этого показателя – менее 60 на 100 тыс.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. В Киеве этот показатель составляет 73,2%, при норме – менее 65%.

По данным Минздрава, в Херсонской области, которая из-за сложной ситуации с коронавирусом первой оказалась в красной зоне карантина, улучшилось общее эпидемическое состояние.

В то же время в целом в стране ситуация с коронавирусом не улучшается. Так, за сутки зафиксировали 27 377 новых случаев Covid-19. В больницы попали 5 472 человека.

Больше всего больных зарегистрировали в Днепропетровской (2 254), Одесской (1 899), в г. Киев (1 836), Харьковской (1 656), Житомирской (1 559) и Сумской (1 543) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.