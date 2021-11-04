В Україні станом на 4 листопада жовта зона епідемічної небезпеки розширились. Тепер до неї входять три області: Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До помаранчевої зони карантину увійшли Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

У червоній зоні перебуває найбільша кількість регіонів – 16. До неї входять Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області та м. Київ.

Рівень госпіталізації з Covid-19 відповідає нормі лише у Кіровоградській, Закарпатській, Тернопільській та Черкаській областях. Найгірша ж ситуація у Житомирській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Загалом в Україні рівень госпіталізацій хворих на Covid-19 становить понад 91,5 на 100 тис. населення. Норма цього показника – менш ніж 60 на 100 тис.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. У Києві цей показник становить 73,2%, за норми – менш як 65%.

За даними МОЗ, у Херсонській області, яка через складну ситуацію з коронавірусом першою опинилася у червоній зоні карантину, поліпшився загальний епідемічний стан.

Водночас загалом у країні ситуація з коронавірусом не покращується. Так, за добу зафіксували 27 377 нових випадків Covid-19. До лікарень потрапили 5 472 особи.

Найбільше хворих зареєстрували в Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), в м. Київ (1 836), Харківській (1 656), Житомирській (1 559) та Сумській (1 543) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.