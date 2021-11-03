У Херсонській області, яка через складну ситуацію з коронавірусом першою опинилася у червоній зоні карантину, поліпшився загальний епідстан.

Інформацію озвучили на нараді членів уряду та президента України Володимира Зеленського щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні.

Крім того, під час цієї зустрічі очільник країни доручив міністру охорони здоров’я Віктору Ляшко акцентувати увагу суспільства на ситуації з ліжко-місцями у лікарнях та використанням кисню.

Також важливою темою має бути виплата надбавок медикам у розмірі 300%.

Загалом ситуація з коронавірусом не поліпшується в Україні. Станом на 3 листопада зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій за весь час пандемії коронавірусу – за добу до лікарень потрапили 5 935 українців.

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Крім того, складною ситуація залишається з добовим приростом хворих та новими смертями.

За оновленими даними МОЗ, у країні за попередню добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. громадян, хвороба забрала життя 720 осіб.