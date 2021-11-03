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Первой стала красной. Названа область, где улучшилась эпидситуация

3 ноября 2021, 18:49 Людмила Грубнік
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Херсонской области, которая из-за сложной ситуации с коронавирусом первой оказалась в красной зоне карантина, улучшилась общая эпидобстановка.

Информацию озвучили на совещании членов правительства и президента Украины Владимира Зеленского по противодействию пандемии коронавируса в Украине.

Кроме того, во время этой встречи глава государства поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко акцентировать внимание общества на ситуации с койко-местами в больницах и использованием кислорода.

Также важной темой должна стать выплата надбавок медикам в размере 300%.

В общем ситуация с коронавирусом не улучшается в Украине. На 3 ноября зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за все время пандемии коронавируса — за сутки в больницы попали 5 935 украинцев.

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Кроме того, сложной ситуация остается с суточным приростом больных и новыми смертями.

По обновленным данным Минздрава, в стране за предыдущие сутки заболели коронавирусом более 23 тыс. граждан, болезнь унесла жизни 720 человек.

Источник
Офіс президента
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Херсонська область
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