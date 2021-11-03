В Украине еще три области могут войти в красную зону эпидемической опасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области, которые уже находятся в зоне риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 3 ноября. По его словам, кроме наращивания темпов вакцинации критическим для страны сейчас является соблюдение карантинных ограничений.

— Уже шестнадцать регионов отнесены к красному уровню эпидбезопасности. В зоне риска — Волынская, Харьковская и Тернопольская области, — отметил министр.

Ляшко утверждает, что с 1 ноября в регионах, где установили красную зону, специальные рабочие группы начали проверку организации процессов соблюдение противоэпидемических норм и мер по сдерживанию коронавирусной болезни.

В рабочие группы входят представители Министерства здравоохранения, Министерства регионального развития, Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

По данным Минздрава, в Волынской области уже третий день подряд превышен уровень госпитализаций с Covid-19. Это показатель по состоянию на 2 ноября составляет 104,5 при норме — менее 60 на 100 тыс. населения.

Также уровень госпитализаций превышен в Харьковской и Тернопольской областях. Это показатель составляет 88,4 и 60,0.

По состоянию на 3 ноября в Украине зафиксировали 23 393 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 11 937 людям, а умерли — 720 пациентов.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в г. Киев (2 024), в Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558), Харьковской (1 374) и Львовской (1 178) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.