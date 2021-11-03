В Україні ще три області можуть увійти до червоної зони епідемічної небезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області, які вже перебувають у зоні ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 3 листопада. За його словами, окрім нарощення темпів вакцинації критичним для країни зараз є дотримання карантинних обмежень.

– Вже шістнадцять регіонів віднесено до червоного рівня епіднебезпеки. У зоні ризику – Волинська, Харківська та Тернопільська області, – зазначив міністр.

Ляшко стверджує, що з 1 листопада у регіонах, де встановили червону зону, спеціальні робочі групи розпочали перевірку організації процесів дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування коронавірусної хвороби.

До робочих груп входять представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства регіонального розвитку, Національної поліції та Держпродспоживслужби.

За даними МОЗ, у Волинській області вже третій день поспіль перевищений рівень госпіталізацій з Covid-19. Це показник станом на 2 листопада становить 104,5 за норми – менш як 60 на 100 тис. населення.

Також рівень госпіталізацій високий у Харківській та Тернопільській областях. Це показник становить 88,4 та 60,0.

Станом на 3 листопада в Україні зафіксували 23 393 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 11 937 людям, а померли – 720 пацієнтів.

Найбільшу кількість хворих зареєстрували в м. Київ (2 024), в Дніпропетровській (1 935), Одеській (1 858), Запорізькій (1 558), Харківській (1 374) та Львівській (1 178) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.