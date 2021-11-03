В Украине по состоянию на 3 ноября зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за все время пандемии Covid-19. За сутки в больницы попали 5 935 человек.

По данным Минздрава, на прошлой неделе в Украине с диагнозом коронавирус госпитализировали 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы вакцины от Covid-19.

Защититься от тяжелого течения, госпитализации и смерти от Covid-19 можно благодаря вакцинации. Лучшая защита выстраивается через 14 дней после получения второй дозы вакцины.

В то же время 3 ноября в Киеве на площади возле Верховной Рады начался так называемый марш антивакцинаторов. Большинство участников без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Они требуют отменить карантинные требования, запретить принудительную вакцинацию и медицину.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга отреагировал на собрание людей, которые выступают против вакцинации от коронавируса.

— На мой взгляд, это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за Covid-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторський дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают, — отметил он.

Министр призвал украинцев не верить фейкам, а пользоваться только проверенной информацией на страницах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Covid-заболеваемость в Украине продолжает расти. Так, за минувшие сутки зафиксировали 23 393 новых случая коронавируса. Наибольшее количество больных зарегистрировали в г. Киев (2 024), в Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558), Харьковской (1 374) и Львовской (1 178) областях.